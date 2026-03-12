«Давно к наркологу пора»: психиатр Шуров об угрозах Славы покончить с собой

Психиатр Шуров: певице Славе давно пора посетить нарколога

Певице Славе давно пора посетить врача, чтобы справиться с алкоголизмом. Таким мнением поделился психиатр и нарколог Василий Шуров на закрытом бранче «Paws and Claws Charity Branch», посвященном благотворительной миссии помощи бездомным животным.

«Я думаю, это (пьяные выходки — Прим. ред.) часть пиара просто. <…> Совершенно какая-то безумная грязь в сторону Долиной. <…> Тебе давно пора к наркологу», — заявил специалист.

По мнению Шурова, в российском шоу-бизнесе многие прибегают к «черному пиару» через скандалы. Однако есть запрещенные темы, которые должны оставаться табу — например, самоубийство. Психиатр прокомментировал резонансный случай, когда певица после провального выступления в Пензе заявила о желании покончить с собой.

«Роскомнадзор ей должен за это „а-та-та“ сделать», — отметил Шуров.

В ответ на вопрос корреспондента о том, может ли у артистки быть синдром дефицита внимания, врач пошутил, что у нее скорее «синдром дефицита алкоголя».

Также Шуров отметил, что Слава обладает истерическими и нарциссическими чертами. Кроме того, по его мнению, ход с угрозой суицидом явно не был согласован с профессиональными пиарщиками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем для певицы Славы обернется скандальный концерт.

