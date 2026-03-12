«Не перебивай меня, я артистка»: чем для певицы Славы обернется скандальный концерт

Концерт певицы Славы в Пензе обернулся грандиозным скандалом. В чем недовольные зрители обвинили артистку? Действительно ли собрались подать на нее в суд? Как на ситуацию отреагировала сама исполнительница? Что происходит со здоровьем звезды? И почему поклонники всерьез опасаются за ее жизнь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Не перебивай меня, я артистка… Если бы вы были кто, вы бы со мной так не разговаривали», — заявляет исполнительница.

Эксклюзивное видео программе передали посетительницы концерта Славы в Пензе. Женщины остались недовольны выступлением звезды и ее поведением. На следующий день после этой съемки знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети пост, который всерьез напугал ее фанатов.

«Я хочу просто разрыдаться, сожрать какие-нибудь… Потому что такого позора я вообще не хочу выносить», — призналась артистка.

А ведь еще совсем недавно Слава рассказывала, как готовится к большому туру по городам России. Предвкушала полные залы и счастливые лица поклонников. В принципе, так оно и было. Пока артистка не приехала в Пензу. По словам зрителей, они заподозрили неладное с самого начала.

«Она буквально на второй песне вышла, начала свой выход с того, какой у нее плохой муж, начала рассказывать. Ладно, мы это послушали. Дальше началась опять музыка. Она попыталась под фонограмму опять что-то исполнить. У нее ничего не получилось», — говорит поклонница певицы Елена Сергеева.

«Не берусь судить, что это было: алкогольное опьянение, усталость или усталость плюс алкогольное опьянение. Но явно что-то шло не так», — отмечает зритель Юрий Дегтярев.

Он молча наблюдал за происходящим. Но некоторые зрительницы решили высказать свои претензии звезде и потребовали вернуть им деньги за билеты. Между женщинами и Славой завязалась словесная перепалка.

«Вам вернут ваши деньги. А настроение людям уже никто не вернет, знаете почему? Потому что вы плохой, мерзкий и непорядочный человек», — сказала знаменитость со сцены.

«Мне ее очень жаль, потому что это вообще безобразие. Ты не имеешь права заходить на сцену даже в целях безопасности. Как охрана это допустила? Если честно, я в шоке», — заявляет певица Валерия.

После ссоры артистка ушла со сцены. Концерт был окончен. Люди в зале сидели в недоумении. Они явно ожидали других впечатлений от этого вечера.

«Я не хотел бы еще раз пойти на концерт, где могут взять десять тысяч рублей, а потом спеть на эти деньги такое количество песен, которое явно не соответствует затратам и результату», — отмечает Юрий Дегтярев.

Тем временем недовольные зрительницы отправились к Славе в гримерку. Перед этим вызвали на подмогу сотрудников правоохранительных органов.

«Народ весь собрался, вышел, одевается, ждем полицию. Вот вам концерт Славы», — рассказывает одна из зрительниц.

За кулисами разразился скандал. Артистка обвинила в сорванном концерте самих женщин. Заявила, что это была спланированная провокация с их стороны. Те в ответ усомнились в трезвости певицы.

«Я только что, после того как испытала такой стресс, выпила алкоголь. После концерта… Не надо меня убирать. А вы злейшие мстительные люди», — сказала артистка.

Организаторам с трудом удалось успокоить зрителей и певицу. В итоге Слава заверила всех, что им вернут стоимость билетов. А вскоре записала видео, где объяснила причину своего странного поведения на концерте.

«Меня шатало из стороны в сторону. Не потому, что я пьяная, а потому, что у меня таблетки и я уже ничего не соображаю. Но иди работай, потому что если мы откажемся от концерта, у нас будет двухмиллионный штраф», — уточняет исполнительница.

«Вы на самом деле не всегда понимаете, насколько тяжело давать туры и постоянно выступать, в том числе в состоянии болезни. Я думаю, что человеку нужен отдых просто», — подчеркивает певец ELMAN.

Поклонники всерьез переживают за Славу и сравнивают эту историю с провальным сочинским концертом певицы МакSим в 2023 году. Ситуация была похожей. Артистка не попадала в фонограмму, зрители покидали зал и требовали возврата денег.

МакSим потом говорила, что плохо себя чувствовала. А вскоре легла на лечение от алкоголизма в реабилитационный центр. Фанаты обеспокоены: не повторит ли этот путь и ее коллега? Тем более что Слава уже несколько месяцев наблюдается у психотерапевта.

«Со стороны Славы — это непрофессионализм. Более того, не только со стороны нее, но и ее менеджеров, ее команды, потому что они должны были это все предотвратить и видели, если она действительно себя плохо чувствует и не может вести концерт в нормальном состоянии, должны были его прекратить», — объясняет журналист Анастасия Хохлова.

Зрительницы из Пензы говорят, что намерены получить свои деньги за испорченный вечер, которые им так никто и не вернул. Женщины настроены решительно и планируют обратиться в суд.

«Ей плохо было в Пензе, плохо было в Смоленске, плохо было в Ростове. Людей множество, не один десяток людей из разных городов, которые возмущаются», — уточняет поклонница артистки Елена Сергеева.

На защиту Славы встали коллеги по шоу-бизнесу. Они уверены: зрительницы просто хотят привлечь к себе внимание.

«Вы не представляете, какой тяжелый труд артиста. Дорога одна чего стоит. Каждый, кто хоть раз летал и ехал куда-то, он знает, что такое дорога. А вот эти женщины, посмотрите, как они себя похабно вели. Просто срывали концерт», — заявляет певица Анна Семенович.

«Вокруг много зависти, много злых людей, которые не приемлют твоего успеха. Какие-то выскочки, какие-то люди пытаются тебя судить, не понимающие, что ты человек. Ты можешь где-то сорваться, тебе может не хватить сил», — говорит балерина Анастасия Волочкова.

Слава считает, что она ни в чем не виновата. После возвращения домой певица пришла в себя. Перестала плакать и сообщила, что готовит ответный иск. Артистка уверяет: в тот вечер ей действительно стало плохо из-за лекарств. Но она вполне могла продолжить концерт, если бы ей не помешали.

«Я решила, что это дело нельзя так оставлять. Так как каждая сумасшедшая баба может выбежать, или, дай бог, даже не баба, на концерте и испортить его. Испортить мне, испортить зрителям. Мы сейчас готовим разбирательство по этому поводу. У нас есть фотографии всех этих женщин, видео. Мы просто так это не оставим», — рассказывает певица.

Артистка никогда не скрывала, что любит выпить, но только не перед выходом на сцену. Слава заявила, что намерена отстоять свое честное имя. А пока планирует отменить все ближайшие концерты, чтобы заняться здоровьем и восстановить душевное равновесие.