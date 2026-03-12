В Финляндии призвали нормализовать отношения с Россией

Финляндии грозит масштабный кризис. Для его предотвращения необходимо немедленно наладить контакты с Россией. Об этом в соцсети Х сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу», — написал он.

Малинен считает, что в настоящий момент Евросоюз не располагает возможностями для решения столь масштабных проблем. В этих условиях Хельсинки нужно действовать решительно, чтобы избежать катастрофы, добавил профессор.

Он также подчеркнул, что преодолеть последствия сбоев в энергоснабжении, вызванных блокировкой морского пути, поможет только Россия, которая имеет необходимые ресурсы.

В декабре Малинен призывал открыть российско-финскую границу для спасения туристической сферы страны. По его словам, отсутствие туристов из России сильно ударило по этой отрасли.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестные сожгли государственный флаг РФ перед зданием российского посольства в Финляндии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.