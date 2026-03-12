Туристку изнасиловали, обезглавили и повесили на дерево во время йога-тура
Возлюбленный погибшей пытался восстановить справедливость.
Мirrоr: изнасилованную туристку обезглавили и повесили на дерево в ходе тура
Гражданка Латвии Лига Скромане отправилась в индийский штат Керала, рассчитывая восстановиться после тяжелого психологического потрясения. Женщина проходила лечение в оздоровительном центре, надеясь, что практики медитации и занятия йогой помогут ей справиться с посттравматической депрессией.
Однако спустя некоторое время она бесследно исчезла. Позднее ее тело обнаружили в зарослях — без одежды, обезглавленным и подвешенным на дереве. Жуткую историю публикует Mirror.
Версия следствия и пожизненный приговор
Правоохранители считают, что к преступлению причастны двое мужчин, включая местного гида. По версии следствия, они накачали туристку запрещенными веществами и сильными седативными препаратами, после чего надругались над ней и задушили. Затем злоумышленники попытались скрыть следы убийства, обезглавив жертву и инсценировав обстоятельства обнаружения тела.
Несмотря на признательные показания на этапе расследования, в суде обвиняемые отказались от них и заявили о своей невиновности. В результате им был вынесен приговор — пожизненное лишение свободы без права на освобождение.
Скандалы вокруг расследования
Судебный процесс стартовал лишь спустя несколько лет после трагедии и сопровождался многочисленными задержками и резонансными инцидентами. Сообщалось о пропаже улик, включая фотографию с места преступления, которую впоследствии нашли среди документов на рабочем столе секретаря суда. Эти обстоятельства вызвали сомнения у близких погибшей и общественности.
«Это фарс»
Возлюбленный Лиги, Эндрю Джордан, прилетел в Индию сразу после ее исчезновения. Он не верит в справедливость судебного решения.
«Это фарс. Я не могу поверить, что кто-то купился на это. Там сплошная бюрократическая волокита и задержки. Я не слежу за процессом, потому что для меня это все ложь», — отметил мужчина.
По его мнению, осужденные могли стать лишь удобными фигурантами, а власти стремились как можно быстрее закрыть громкое дело, чтобы не отпугнуть туристов.
Джордан намерен увековечить память возлюбленной, создав фонд помощи людям с психическими расстройствами, а также принять участие в съемках фильма о ее судьбе. Он признается, что пока не готов вернуться в страну, где произошла трагедия, но ради поиска истины готов преодолеть страх.
«Важно не оказаться в неподходящем месте в неподходящее время. И предупредить одиноких женщин, путешествующих по Индии, о теневой стороне местных праздников», — подчеркнул Джордан.
