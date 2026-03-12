Зацепился за лед: как обнаружили тело мальчика в Подмосковье

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 167 0

Работа спасателей осложняется вскрытием реки и температурой воды.

Как нашли тело пропавшего мальчика в Подмосковье

Фото: Лиза Алерт

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тело обнаруженного в Подмосковье мальчика зацепилось за лед

Обнаружить тело пропавшего в Подмосковье мальчика было непросто из-за вскрытия реки и низкой температуры воды. Вечером 7 марта на прогулку ушли девочка и двое мальчиков. Домой подростки не вернулись, а позже на берегу нашли детский шарф, который родственники опознали как принадлежащий одному из них.

Погибшим оказался 12-летний мальчик. Его нашли лишь на четвертые сутки поисково-спасательной операции. Работы осложняли ледоход, крайне холодная вода и нестабильная обстановка на реке. В обследовании территории участвовали около 130 человек — профессиональные спасатели и водолазы, добровольцы, а также беспилотники и специальная техника. За одну ночь сотрудники экстренных служб на лодках осмотрели около 20 километров береговой линии и исследовали дно при помощи эхолотов.

Профессиональный водолаз Антон Солодилов в беседе с aif.ru отметил, что шанс обнаружить детей живыми сохранялся лишь в том случае, если они не добрались до реки и не оказались под водой или под льдом. По его словам, подросток 12–13 лет не может долго продержаться в ледяной воде, поэтому для него исход ситуации был очевиден.

Он также добавил, что поиски могли затянуться из-за того, что тело могло зацепиться за льдину, приведя пример из собственной практики, когда человека долго искали на дне, а в итоге обнаружили под куском льда.

Тело мальчика обнаружили примерно в двух километрах от предполагаемого места, где дети могли провалиться под лед.

Местная жительница рассказала, что знакомый ее мужа с первого дня участвовал в поисках пропавших детей и недавно получил звонок с сообщением о найденном теле ребенка, которое зацепилось за отколовшийся кусок льда. По ее словам, подробностей ему не сообщили, так как мужчина был сильно измотан и попросил перенести разговор на более позднее время.

Жители города предполагают, что страшную находку могли сделать еще накануне. Волонтер Алена Семенова рассказала, что лично не участвовала в поисковых работах из-за маленького ребенка, однако помогала расклеивать ориентировки.

По ее словам, накануне возле штаба поисков наблюдалась суета: сворачивали полевую кухню и отказывались от помощи добровольцев, поэтому она предполагает, что ребенка нашли именно тогда.

Семенова добавила, что сообщение об этом могло появиться только после процедуры опознания, и назвала произошедшее огромной трагедией для всего города.

По словам очевидцев, дети до последнего пытались выбраться: на отколовшейся льдине заметили следы от детских пальцев и ногтей. Поиски остальных подростков продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Теракт в «Крокус Сити Холле»: что известно о здании спустя два года
14:27
Блогер Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег
14:23
«Они не раскаиваются»: потерпевшие недовольны приговором убийцам из «Крокуса»
14:09
Круз ни при чем: Николь Кидман рассказала, кто оказался худшим партнером по поцелуям
14:01
«Я всех простила»: что стало с Ларисой Долиной после скандала с квартирой
13:51
Зацепился за лед: как обнаружили тело мальчика в Подмосковье

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» приговорили к пожизненному заключению

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео