Зацепился за лед: как обнаружили тело мальчика в Подмосковье

Тело обнаруженного в Подмосковье мальчика зацепилось за лед

Обнаружить тело пропавшего в Подмосковье мальчика было непросто из-за вскрытия реки и низкой температуры воды. Вечером 7 марта на прогулку ушли девочка и двое мальчиков. Домой подростки не вернулись, а позже на берегу нашли детский шарф, который родственники опознали как принадлежащий одному из них.

Погибшим оказался 12-летний мальчик. Его нашли лишь на четвертые сутки поисково-спасательной операции. Работы осложняли ледоход, крайне холодная вода и нестабильная обстановка на реке. В обследовании территории участвовали около 130 человек — профессиональные спасатели и водолазы, добровольцы, а также беспилотники и специальная техника. За одну ночь сотрудники экстренных служб на лодках осмотрели около 20 километров береговой линии и исследовали дно при помощи эхолотов.

Профессиональный водолаз Антон Солодилов в беседе с aif.ru отметил, что шанс обнаружить детей живыми сохранялся лишь в том случае, если они не добрались до реки и не оказались под водой или под льдом. По его словам, подросток 12–13 лет не может долго продержаться в ледяной воде, поэтому для него исход ситуации был очевиден.

Он также добавил, что поиски могли затянуться из-за того, что тело могло зацепиться за льдину, приведя пример из собственной практики, когда человека долго искали на дне, а в итоге обнаружили под куском льда.

Тело мальчика обнаружили примерно в двух километрах от предполагаемого места, где дети могли провалиться под лед.

Местная жительница рассказала, что знакомый ее мужа с первого дня участвовал в поисках пропавших детей и недавно получил звонок с сообщением о найденном теле ребенка, которое зацепилось за отколовшийся кусок льда. По ее словам, подробностей ему не сообщили, так как мужчина был сильно измотан и попросил перенести разговор на более позднее время.

Жители города предполагают, что страшную находку могли сделать еще накануне. Волонтер Алена Семенова рассказала, что лично не участвовала в поисковых работах из-за маленького ребенка, однако помогала расклеивать ориентировки.

По ее словам, накануне возле штаба поисков наблюдалась суета: сворачивали полевую кухню и отказывались от помощи добровольцев, поэтому она предполагает, что ребенка нашли именно тогда.

Семенова добавила, что сообщение об этом могло появиться только после процедуры опознания, и назвала произошедшее огромной трагедией для всего города.

По словам очевидцев, дети до последнего пытались выбраться: на отколовшейся льдине заметили следы от детских пальцев и ногтей. Поиски остальных подростков продолжаются.

