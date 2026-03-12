Блогер Митрошина частично признала вину по делу об отмывании денег

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Она считает, что добыла средства не преступным путем.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Блогер Александра Митрошина частично признала вину по уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из суда.

«Мне понятно, в чем меня обвиняют. Виновной я могу себя признать частично. Я купила и продала данные квартиры, эти средства не получены преступным путем, я не скрывала денежных средств», — заявила она.

Митрошина отметила, что не стала оспаривать решение налогового органа об осуществлении дробления бизнеса.

Адвокат блогера после допроса отметил, что процесс проходит нормально, работа продолжается. По его словам, документы, которые не были приобщены к материалам дела, планируется приобщить другим образом в следующий раз.

Митрошину задержали 7 марта 2025 года в аэропорту Сочи по прибытии из Дубая. Сейчас она находится под домашним арестом. Как заявило следствие, блогер в 2021 году купила квартиру в центре Москвы, несмотря на задолженность перед налоговой.

В декабре 2025 года блогеру на полгода продлили домашний арест.

14:27
