Украинские дроны снова атаковали компрессорную станцию «Русская»

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В ночь на 12 марта киевский режим предпринял атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа на компрессорную станцию „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что российские ПВО в небе над объектом уничтожили 10 украинских беспилотников. Станция не получила повреждений.

В Минобороны добавили, что киевский режим своими действиями хотел помешать поставкам газа в Турцию и европейские страны.

Компрессорная станция «Русская» обеспечивает надежность поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и является одним из критически важных объектов российской энергетической инфраструктуры.

Накануне, в ночь на 11 марта, также фиксировались попытки ударить по станции. Также были атакованы объекты «Береговая» и «Казачья». Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.