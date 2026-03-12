Не смог затормозить: «Ласточка» насмерть сбила девушку

Электричка «Ласточка» насмерть сбила девушку в Самарской области

Электричка насмерть сбила 18-летнюю девушку в Самарской области. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Трагический инцидент зафиксирован в среду, 11 марта, примерно в 17:57 на железнодорожном перегоне между станциями Водинская и Радиоцентр. Под колеса состава № 7123 «Ласточка», который следовал из Новокуйбышевска в Тольятти, попала 18-летняя местная жительница.

По информации следственных органов, машинист заметил человека на путях и незамедлительно активировал систему экстренного торможения, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось.

По факту гибели человека правоохранителями возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье о нарушении действующих правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи детально восстанавливают картину произошедшего и устанавливают все обстоятельства, приведшие к смертельному случаю.

Представители ведомства напоминают, что зачастую причинами подобных происшествий становятся невнимательность, использование мобильных телефонов и наушников при переходе путей, а также игнорирование специально оборудованных мостов и настилов.

