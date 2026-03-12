Думала, успеет проскочить: поезд отрубил женщине ногу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге поезд отрубил женщине ногу

На станции Шарташ в Екатеринбурге вечером 11 марта местная жительница попала под колеса электропоезда. Об этом сообщили в уральской транспортной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в тот момент, когда 48-летняя женщина пыталась пересечь рельсы по специально оборудованному пешеходному настилу. Несмотря на наличие перехода, екатеринбурженка не рассчитала расстояние до движущегося транспорта.

К платформе в это время прибывала электричка, следовавшая по маршруту Дружинино — Каменск-Уральский. Пострадавшая предположила, что успеет проскочить перед тяжелым составом, однако в итоге оказалась в так называемой «слепой зоне».

Машинист физически не мог увидеть пешехода и вовремя среагировать. В результате столкновения женщина получила тяжелейшую травму — врачи зафиксировали травматическую ампутацию ноги. С места происшествия ее в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Во время январских праздников на станции Северка под поезд попала 46-летняя мать троих детей, спасти ее не удалось. Примечательно, что ее супруг погиб при схожих обстоятельствах на железной дороге за десять лет до этого случая.

