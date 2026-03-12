Думала, успеет проскочить: поезд отрубил женщине ногу в Екатеринбурге

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Пострадавшая оказалась в «слепой зоне» — машинист не увидел ее.

Где и как поезд отрубил женщине ногу в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге поезд отрубил женщине ногу

На станции Шарташ в Екатеринбурге вечером 11 марта местная жительница попала под колеса электропоезда. Об этом сообщили в уральской транспортной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в тот момент, когда 48-летняя женщина пыталась пересечь рельсы по специально оборудованному пешеходному настилу. Несмотря на наличие перехода, екатеринбурженка не рассчитала расстояние до движущегося транспорта.

К платформе в это время прибывала электричка, следовавшая по маршруту Дружинино — Каменск-Уральский. Пострадавшая предположила, что успеет проскочить перед тяжелым составом, однако в итоге оказалась в так называемой «слепой зоне».

Машинист физически не мог увидеть пешехода и вовремя среагировать. В результате столкновения женщина получила тяжелейшую травму — врачи зафиксировали травматическую ампутацию ноги. С места происшествия ее в экстренном порядке госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Во время январских праздников на станции Северка под поезд попала 46-летняя мать троих детей, спасти ее не удалось. Примечательно, что ее супруг погиб при схожих обстоятельствах на железной дороге за десять лет до этого случая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холле»
17:46
Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти
17:40
Представители более 60 стран приедут в Россию обсудить развитие транспорта
17:26
«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников
17:22
«Прыщавый Кавказ»: радиостанция «Судного дня» передала странное послание
17:19
Из кино в ломбард и такси: как сложилась жизнь Павла Бессонова после «Кадетства»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео