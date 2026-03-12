Кровавый хайп: вышедший на свободу серийный убийца стал успешным блогером

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

Он комментирует совершенные им расправы и дает прогнозы касательно деятельности других преступников.

Страшное прошлое успешных блогеров во всем мире

Фото: 5-tv.ru

Need To Now: серийный убийца вышел из тюрьмы и стал успешным блогером

Мариус Чсампар, приговоренный к 99 годам лишения свободы за шесть доказанных убийств, неожиданно для общественности превратился в медийную персону. Об этом пишет Need To Now.

Мужчина, чьи преступления в 1990-х шокировали всю страну, теперь активно ведет страницы в популярных сервисах. В частности, на его аккаунт в TikTok подписалось уже более 160 тысяч человек, а видеохостинг YouTube принес ему еще 20 тысяч фолловеров.

В своих публикациях бывший заключенный не только описывает быт после колонии, но и позволяет себе высказываться о современных преступлениях. Огромное негодование аудитории вызвало видео, где маньяк анализирует действия несовершеннолетнего убийцы и дает циничные прогнозы относительно новых актов насилия.

Юридическое сообщество Румынии признает, что закона, запрещающего подобную деятельность, нет, однако этическая сторона вопроса вызывает бурные дебаты.

Криминальный путь Чсампара начался в юном возрасте: оставшись без опеки родителей в 12 лет, он примкнул к бандам бездомных в Бухаресте. От мелких краж он быстро перешел к убийствам.

В середине 1990-х жертвами Чсампара становились беззащитные люди, включая стариков. Одно из наиболее зверских преступлений связано с обезглавливанием человека, останки которого он спрятал в озере. Несмотря на пожизненный по своей сути срок, преступник провел за решеткой всего 22 года и вышел по УДО в 2020 году.

Подобные случаи монетизации кровавого прошлого встречаются и в России. К примеру, Виктор Коэн, осужденный за убийство и расчленение своей сожительницы, после выхода на свободу также занялся блогерством и продажей мерча с отсылками к своему деянию, продолжая публично иронизировать над правосудием.

