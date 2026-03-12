«Быстрый и дешевый»: назван самый доступный метод диагностики аллергии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Врач отметила, что более сложные и дорогостоящие исследования не всегда клинически оправданы.

Иммунолог Ильина: доступный метод диагностики аллергии — кожное тестирование

Самый доступный метод диагностики аллергии — кожное тестирование. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, главный врач ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России Наталья Ильина на пресс-конференции на тему «Сезон пыльцы: как встретить весну без аллергии» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Самым информативным, высокочувствительным, специфичным, очень быстрым и самым дешевым методом диагностики аллергии является кожное тестирование», — отметила эксперт.

Она уточнила, что если анамнез, клиническая картина и результаты кожного тестирования совпали, то ситуация становится понятной и «диагноз готов». После этого можно начинать лечение. Но если есть расхождения, то в этом случае стоит продолжать диагностику.

Ильина пояснила, что существует много дорогостоящих инвитро-методов. Они позволяют определить большое количество, до нескольких сотен, аллергенов. Однако далеко не всегда требуются подобные исследования с клинической точки зрения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что аллергия на пыльцу растений признана одной из наиболее часто встречающихся патологий среди россиян. От этого недуга страдают от 30% до 60% населения.

Кроме того, часто встречается агрессивная реакция организма на пищевые продукты, домашнюю пыль, а также шерсть, перхоть или слюну домашних животных.

