Уролог предупредил, что курение может привести к недержанию мочи

Вредная привычка ослабляет мышцы тазового дна и раздражает слизистую мочевого пузыря.

Почему курение приводит к недержанию мочи

Уролог Максим Предель: курение может привести к недержанию мочи

Курение связано не только с высоким риском заболеваний легких и сердца, но и с недержанием мочи. Об этом изданию Lenta.ru рассказал врач-уролог, андролог Максим Предель.

По словам специалиста, у курильщиков возникают регулярные приступы кашля, которые создают постоянное давление на мышцы тазового дна и мочевой пузырь. В итоге даже легкий кашель или смех могут спровоцировать непроизвольное подтекание мочи. Заядлые курильщики часто не связывают эти симптомы с привычкой, списывая их на возраст или временные проблемы.

Дополнительную роль играет и состав табачного дыма. Никотин и токсичные вещества раздражают слизистую мочевого пузыря, вызывая его гиперактивность — внезапные и трудно контролируемые позывы к мочеиспусканию.

Кроме того, курение нарушает синтез коллагена — белка, отвечающего за прочность и эластичность тканей. В результате связки и мышцы, поддерживающие органы малого таза, ослабевают, заключает Предель.

