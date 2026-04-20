Уролог предупредил, что курение может привести к недержанию мочи

Вредная привычка ослабляет мышцы тазового дна и раздражает слизистую мочевого пузыря.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Уролог Максим Предель: курение может привести к недержанию мочи
Курение связано не только с высоким риском заболеваний легких и сердца, но и с недержанием мочи. Об этом изданию Lenta.ru рассказал врач-уролог, андролог Максим Предель.
По словам специалиста, у курильщиков возникают регулярные приступы кашля, которые создают постоянное давление на мышцы тазового дна и мочевой пузырь. В итоге даже легкий кашель или смех могут спровоцировать непроизвольное подтекание мочи. Заядлые курильщики часто не связывают эти симптомы с привычкой, списывая их на возраст или временные проблемы.
Дополнительную роль играет и состав табачного дыма. Никотин и токсичные вещества раздражают слизистую мочевого пузыря, вызывая его гиперактивность — внезапные и трудно контролируемые позывы к мочеиспусканию.
Кроме того, курение нарушает синтез коллагена — белка, отвечающего за прочность и эластичность тканей. В результате связки и мышцы, поддерживающие органы малого таза, ослабевают, заключает Предель.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
Нашли ошибку?