Лучше по одной: ЛОР предупредила об опасности сморкания двумя ноздрями

Борис Сатаров
Привычка грозит болью в ушах, отитом и попаданием вирусов в слуховую трубу.

Почему вредно сморкаться двумя ноздрями

Линда Кубаева: привычка сморкаться двумя ноздрями вредна для здоровья

Привычка сморкаться двумя ноздрями может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом изданию Lenta.ru рассказала ЛОР-хирург Линда Кубаева.

По словам врача, при таком способе создается мощный поток воздуха, который негативно воздействует на слуховую трубу. Это может вызвать боль в ушах и даже спровоцировать отит. В зоне повышенного риска — дети и люди с хроническими отитами в анамнезе. Особенно опасно сморкаться двумя ноздрями при отеке слизистой носа: избыточное давление еще сильнее нагружает слуховую трубу.

Доктор подчеркнула, что дело не в самой слизи — анатомически она не может попасть в ухо. Опасность в другом: во время такого сморкания в слуховую трубу могут проникнуть вирусы и бактерии, а также нарушается вентиляция барабанной полости среднего уха.

Чтобы избежать осложнений, Кубаева советует сморкаться поочередно: закрывать сначала одну ноздрю, затем другую.

