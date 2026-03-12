В Финляндии признали непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Власти страны неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждении линии связи.

Что случилось с подводным кабелем в Балтийском море

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Финляндии признали непричастность России к обрыву подводных кабелей на Балтике

Полиция безопасности Финляндии (SUPO) признала непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом заявил глава SUPO Юха Мартелиус журналу Suomen Kuvalehti.

«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий <…> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — сказал Мартелиус.

Ранее, 14 февраля, стало известно о том, что на дне Балтийского моря поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию. Кабельная линия между Польшей и Швецией проходит на протяжении более 200 километров и может передавать электрический ток мощностью 600 мегаватт при напряжении 450 киловольт.

Власти Финляндии и скандинавских стран пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля, зафиксированном в акватории Балтийского моря вблизи Лиепаи. Об этом писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Кричали о помощи и цеплялись за лед: есть ли шанс найти оставшихся пропавших в Звенигороде детей живыми
19:04
В Оренбургской области зарезервировали полторы тысячи рабочих мест для участников СВО
18:45
Иран крушит флот в регионе: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
18:20
Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства
18:18
Захарова: Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую
18:18
«Дрянные девчонки» уже не те: как за 22 года изменились актрисы культового фильма

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео