В Финляндии признали непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море
Власти страны неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждении линии связи.
Полиция безопасности Финляндии (SUPO) признала непричастность России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом заявил глава SUPO Юха Мартелиус журналу Suomen Kuvalehti.
«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий <…> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — сказал Мартелиус.
Ранее, 14 февраля, стало известно о том, что на дне Балтийского моря поврежден подводный электрокабель, соединяющий Польшу и Швецию. Кабельная линия между Польшей и Швецией проходит на протяжении более 200 километров и может передавать электрический ток мощностью 600 мегаватт при напряжении 450 киловольт.
Власти Финляндии и скандинавских стран пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении оптоволоконного кабеля, зафиксированном в акватории Балтийского моря вблизи Лиепаи. Об этом писал 5-tv.ru.
