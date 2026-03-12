Более 20 новых жилых комплексов появятся в Москве по программе реновации

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 23 0

Больше всего новых домов построят в районе Зюзино.

Сколько новых домов построят в Москве

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В семи районах на юго-западе Москвы построят 21 жилой комплекс общей площадью свыше 950 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что строительные работы ведутся по программе реновации. В новостройках предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой, из них 120 будут адаптированы для маломобильных жителей Москвы.

Первые этажи новых домов отдадут под магазины, пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки, досуговые центры и другие предприятия сферы услуг. Также в каждом подъезде появятся комнаты для консьержей и колясочные помещения.

Больше всего новостроек возводится в районе Зюзино — девять объектов. В Котловке и Конькове построят три объекта, в Академическом и Обручевском районах — два и по одному в Ломоносовском и Черемушках. После окончания работ каждый двор благоустроят и озеленят.

«Запроектировано более 100 досуговых зон, включающих детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха», — сказал глава московского Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве реализовали свыше 130 проектов с применением искусственного интеллекта. По словам Сергея Собянина, внедрение современных технологий повысит качество жизни граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:56
«Быстрый и дешевый»: назван самый доступный метод диагностики аллергии
23:43
Собянин: подготовка Москвы к летнему сезону завершится к 1 мая
23:21
Более 20 новых жилых комплексов появятся в Москве по программе реновации
23:00
В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего — Собянин
22:37
«Вырвем язык»: как киевский режим опустился до прямых угроз в адрес Венгрии
22:27
«Мне об этом не известно»: Трамп отбивается от вопросов об атаке на школу в Иране

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Оклады, премии, надбавки: как высчитывается средняя зарплата по стране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео