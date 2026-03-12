Более 20 новых жилых комплексов появятся в Москве по программе реновации

В семи районах на юго-западе Москвы построят 21 жилой комплекс общей площадью свыше 950 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что строительные работы ведутся по программе реновации. В новостройках предусмотрено почти 9,3 тысячи квартир с готовой отделкой, из них 120 будут адаптированы для маломобильных жителей Москвы.

Первые этажи новых домов отдадут под магазины, пункты выдачи заказов, кофейни, аптеки, досуговые центры и другие предприятия сферы услуг. Также в каждом подъезде появятся комнаты для консьержей и колясочные помещения.

Больше всего новостроек возводится в районе Зюзино — девять объектов. В Котловке и Конькове построят три объекта, в Академическом и Обручевском районах — два и по одному в Ломоносовском и Черемушках. После окончания работ каждый двор благоустроят и озеленят.

«Запроектировано более 100 досуговых зон, включающих детские и спортивные площадки, а также места для спокойного отдыха», — сказал глава московского Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве реализовали свыше 130 проектов с применением искусственного интеллекта. По словам Сергея Собянина, внедрение современных технологий повысит качество жизни граждан.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.