Фестиваль «Золотая маска» открыл 32-й сезон императорскими балетами

В столице стартовал 32-й сезон Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Открытие состоялось 10 марта на Новой сцене Большого театра России. Фестиваль начался показом проекта «Балеты Императорского двора» Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Новый сезон объединит театры из десятков регионов страны. Президент премии и фестиваля Владимир Машков подчеркнул значимость проекта для культурной жизни.

«В новом сезоне зрители столицы вновь смогут оценить разнообразие нашей многонациональной культуры, увидев спектакли из самых разных регионов России. Уверен, что показы номинантов станут по-настоящему знаковым событием в театральной жизни страны», — отметил он.

Фестиваль продлится до 10 июня. В течение трех месяцев спектакли-номинанты будут идти на ведущих сценах Москвы — в Большом театре, МХТ имени Чехова, театре имени Евгения Вахтангова, «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» и других площадках. Всего в афише заявлены 67 постановок из разных городов России — от Санкт-Петербурга и Казани до Владивостока и Севастополя. При этом 12 спектаклей покажут в регионах — из-за технической сложности переноса декораций и сценических решений.

Во время фестиваля традиционно работает профессиональное жюри, которое оценивает работы номинантов. Итоги сезона подведут на торжественной церемонии вручения премии, которая в этом году пройдет в Омске.

«Судить всегда сложно. Состав жюри, конечно, очень волнуется. Ожидаем от 32 сезона „Золотой Маски“ новых интересных работ, естественно очень надеемся на то, что будут открыты новые имена», — рассказал член жюри, народный артист России Эльдар Алиев.

Открытие фестиваля балетным проектом самарского театра стало значимым событием для труппы. Художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Хохлов отметил, что участие в «Золотой маске» — важное признание профессионального уровня коллектива.

«Для нас стать номинантами премии и фестиваля „Золотая Маска“ — значимое профессиональное достижение. Это подтверждение высокого художественного уровня и признание со стороны экспертного театрального сообщества», — подчеркнул он.

Проект «Балеты Императорского двора», созданный заслуженным артистом России Юрием Бурлакой, объединяет постановки «Роман Бутона розы» и «Времена года» в единую концепцию. По словам хореографа, спектакли стали своеобразным диалогом современных художников с наследием Мариуса Петипа.

«Премьеры этих балетов происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если постановка была успешна и одобрена императорской семьей, ее переносили на сцену Мариинского театра», — напомнил Бурлака.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ в 1993 году. Сегодня фестиваль остается одной из главных площадок, где зрители и профессиональное сообщество могут увидеть лучшие постановки страны, познакомиться с новыми именами и оценить развитие театрального искусства в регионах.