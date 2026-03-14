ЭКО без страха? Ученые оценили риск рака после применения репродуктивных технологий

Репродуктивные технологии не связаны с развитием онкологии у женщин

Австралийские специалисты решили разобраться, влияет ли лечение бесплодия на риск развития рака у женщин. Речь идет о популярных медицинских методах — например, об ЭКО, внутриматочной инсеминации или гормональной стимуляции овуляции.

Эти процедуры помогают забеременеть, но вокруг них давно ходят опасения: якобы из-за гормонов или частых вмешательств может увеличиваться вероятность онкологических заболеваний. Результаты работы исследователей опубликовал журнал AMA Network Open.

Почему возникали страхи

При лечении бесплодия женщине часто назначают гормональные препараты, а при некоторых процедурах приходится проводить манипуляции с яичниками. Многие переживают, что все это может негативно сказаться на здоровье в будущем.

Кроме того, сами причины бесплодия — например, эндометриоз или гормональные нарушения — тоже могут быть связаны с риском некоторых болезней.

Как проходило исследование

Ученые проанализировали медицинские данные почти 418 тысяч женщин, которые лечили бесплодие в разные годы. Их состояние здоровья сравнили с показателями у других женщин того же возраста и из тех же регионов.

Наблюдение продолжалось много лет, поэтому специалисты смогли увидеть, как часто у участниц в дальнейшем появлялись онкологические заболевания.

Что показали результаты

Главный вывод оказался довольно успокаивающим: в целом риск развития рака у женщин, проходивших лечение бесплодия, оказался таким же, как и у остальных. То есть сами процедуры не приводили к росту общей онкозаболеваемости.

При этом выяснилось, что по отдельным видам опухолей различия все же есть. Некоторые заболевания, например рак тела матки или меланома, встречались чуть чаще, а другие — наоборот, реже. Но эти изменения были небольшими и не влияли на общую картину.

Что это значит на практике

По словам исследователей, результаты показывают: современные методы лечения бесплодия в целом можно считать безопасными с точки зрения риска рака. Однако ученые подчеркивают, что это наблюдательное исследование — оно показывает связь, но не доказывает прямую причину. Поэтому для окончательных выводов нужны дополнительные работы.

Ранее также выяснилось, что дети, зачатые с помощью ЭКО и других технологий, не имеют повышенного риска онкологических заболеваний, хотя у них немного чаще могут встречаться некоторые врожденные особенности здоровья.

