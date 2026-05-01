«В туалетах Брюсселя все спрашивают»: Фицо про лицемерие ЕС за вопросы о Путине

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Премьер-министр Словакии удивлен таким поведением.

Фото: © РИА Новости/Владимир Смирнов

Фицо раскритиковал лицемерие ЕС за вопросы о его встречах с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал лицемерие Евросоюза за вопросы о его встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в рамках своей беседы со студентами из Ружомберока, запись его речи опубликована на YouTube-канале правительства.

По его словам, европейские политики на публику критикуют его за контакты с российским лидером, но в неформальной обстановке проявляют активный интерес к содержанию их бесед.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — сказал премьер Словакии.

Фицо удивлен таким поведением и не понимает, почему европейцы тоже не идут общаться с Путиным.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приезд Фицо в Москву на парад Победы. До этого Литва, Латвия и Эстония отказали его самолету в пролете через свое воздушное пространство.

Парад Победы на Красной площади будет посвящен 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По данным Минобороны России, в нем примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ.

