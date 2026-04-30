За шесть часов до: чего следует избегать перед сном, чтобы лучше высыпаться

Yahoo Health: кофеина лучше избегать за шесть часов до сна

Регулярное употребление кофеина в вечернее время существенно ухудшает качество сна и препятствует полноценному восстановлению организма. Об этом сообщает Yahoo Health.

По мнению экспертов, для обеспечения глубокого сна необходимо полностью отказаться от любых стимуляторов как минимум за шесть часов до планируемого отдыха.

Диетологи подчеркнули, что кофеин коварен своим долгим периодом полураспада. Он в среднем составляет пять часов, из-за чего даже чашка кофе, выпитая во второй половине дня, продолжает циркулировать в крови в полночь.

«Кофеин работает, блокируя аденозин — естественное соединение, которое подавляет бодрствование и сигнализирует вашему телу, что пора расслабиться и заснуть», - пояснила специалист Элизабет Шоу.

Когда этот процесс нарушается, человек чувствует ложную бодрость. Исследования подтверждают, что кофеин увеличивает время засыпания в среднем на девять минут и сокращает общую продолжительность сна почти на час.

Кроме того, вещество может подавлять ГАМК — нейромедиатор, обладающий успокаивающим эффектом, и повышать уровень дофамина, удерживая мозг в состоянии тревожного возбуждения.

Особое внимание стоит уделять скрытым источникам стимуляторов. Диетолог Патриция Баннан предупреждает, что кофеин содержится не только в кофе, но и в темном шоколаде, некоторых добавках и даже в безрецептурных препаратах.

Энергетики и сладкие кофейные напитки создают дополнительные проблемы из-за высокого содержания сахара, вызывающего резкие скачки глюкозы в крови. Это провоцирует частые пробуждения среди ночи.

Эксперты посоветовали заменить кофе на травяной чай или вишневый сок, который естественным образом способствует выработке мелатонина.

