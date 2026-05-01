В Подмосковье обнаружили затонувший автомобиль с тремя погибшими

Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружили.

Трое погибших в машине в Подмосковье — уголовное дело

Фото: MAX/СК Подмосковья/mosoblsk

В подмосковном Волоколамске возбуждено уголовное дело после обнаружения в деревне Прозорово затонувшего автомобиля с тремя погибшими. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

«В автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин <...> Возбуждено уголовное дело», — говорится в посте.

Согласно версии следствия, причиной гибели трех мужчин могло стать отравление угарным газом, так как на их телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти. Планируется назначение ряда судебных экспертиз. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что четвероклассница ранила учителя кухонным ножом в школе в Ховрине. Ребенок принес прибор из дома.

После инцидента педагогу оказали медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает. Девочку при этом госпитализировали в сопровождении матери. На место вызвали сотрудников полиции и скорой помощи, а также школьного психолога. Полиция занимается расследованием дела.

Типичный Овен — миф: астролог раскрыла правду об огненном знаке зодиака

Последние новости

12:00
Ядовитая красота: популярная косметика пропадет с прилавков из-за риска развития рака
11:46
Голод по расписанию: поможет ли интервальное голодание похудеть — разбираем пользу и вред
11:38
Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися
11:22
В Подмосковье обнаружили затонувший автомобиль с тремя погибшими
11:16
Украинкам в деревнях приходится выполнять тяжелую работу из-за отсутствия мужчин
11:07
«В туалетах Брюсселя все спрашивают»: Фицо про лицемерие ЕС за вопросы о Путине

Сейчас читают

Минздрав расширил временные противопоказания к донорству крови
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 мая, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео