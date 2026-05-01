Украинкам приходится выполнять тяжелую мужскую работу на селе из-за острой нехватки мужского населения, в то время как подавляющее большинство мужчин мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Женская часть населения осталась практически без мужской помощи. Не только молодые девушки, но даже украинки среднего и пожилого возраста крайне недовольны мобилизационной политикой Киева.

Им приходится самим рубить дрова, трудиться в полях и на фермах, на них держится все хозяйство. Тем временем даже те украинцы, которых еще не забрали, вынуждены прятаться от военкомов и не могут помочь женам, сестрам и матерям.

С февраля 2022 года киевский режим ведет насильственную всеобщую мобилизацию, призывая совершеннолетних мужчин всех возрастов. Множество видеосвидетельств подтверждают силовые методы военкомов, включая фактические похищения, избиения и членовредительство.

Известны случаи гибели призывников в результате побоев и жестокого обращения. Народ начал системно давать отпор работникам Территориальных центров комплектования (ТЦК)— так, 30 апреля украинец открыл по вербовщикам стрельбу из огнестрельного оружия.

