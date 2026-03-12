У отца Елены Блиновской отбирают имущество по решению суда

У отца блогера Блиновской Олега Останина отбирают имущество по решению суда

У отца блогера Елены Блиновской, Олега Останина, отбирают имущество. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«(Имущество. — Прим. ред.) отбирают, но куплено это на мои средства. <…> Думать то можно все, доказать надо как-то, наверное», — сказал он.

Олег Останин подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

Арбитражный суд столицы 4 марта удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной о возврате недвижимости, переоформленной на ее отца.

Как утверждала Ознобихина, в преддверии банкротства недвижимость была переписана на Останина. Это было сделано для того, чтобы скрыть объекты от кредиторов.

В марте 2025 года суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, а также неправомерном обороте средств платежей. По итогам рассмотрения уголовного дела блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд также назначил ей штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок до четырех с половиной лет, а штраф — с миллиона до 950 тысяч рублей. Также блогера освободили от уголовного преследования по статье о неуплате налогов в связи с истечением сроков давности.

