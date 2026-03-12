У отца Елены Блиновской отбирают имущество по решению суда

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 40 0

Олег Останин недоволен сложившейся ситуацией.

Кому достанется имущество семьи Блиновских

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У отца блогера Блиновской Олега Останина отбирают имущество по решению суда

У отца блогера Елены Блиновской, Олега Останина, отбирают имущество. Об этом он сообщил 5-tv.ru.

«(Имущество. — Прим. ред.) отбирают, но куплено это на мои средства. <…> Думать то можно все, доказать надо как-то, наверное», — сказал он.

Олег Останин подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

Арбитражный суд столицы 4 марта удовлетворил заявление финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной о возврате недвижимости, переоформленной на ее отца.

Как утверждала Ознобихина, в преддверии банкротства недвижимость была переписана на Останина. Это было сделано для того, чтобы скрыть объекты от кредиторов. 

В марте 2025 года суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, а также неправомерном обороте средств платежей. По итогам рассмотрения уголовного дела блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Суд также назначил ей штраф в размере одного миллиона рублей и запретил заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

В октябре 2025 года Мосгорсуд смягчил приговор, сократив срок до четырех с половиной лет, а штраф — с миллиона до 950 тысяч рублей. Также блогера освободили от уголовного преследования по статье о неуплате налогов в связи с истечением сроков давности.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд рассмотрит проверку переводов на 42 миллиона рублей в деле Блиновской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:06
Кричали о помощи и цеплялись за лед: есть ли шанс найти оставшихся пропавших в Звенигороде детей живыми
19:04
В Оренбургской области зарезервировали полторы тысячи рабочих мест для участников СВО
18:45
Иран крушит флот в регионе: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
18:20
Пирожное «Персик», как в детстве: простой рецепт советского лакомства
18:18
Захарова: Киев буквально «выцыганивает» ядерную составляющую
18:18
«Дрянные девчонки» уже не те: как за 22 года изменились актрисы культового фильма

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
«Не хотели обсуждать»: как экс-супруг Лерчек отреагировал на ее заболевание
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео