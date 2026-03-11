Суд рассмотрит проверку переводов на 42 миллиона рублей в деле Блиновской

В деле о банкротстве блогера Елены Блиновской появились новые требования о проверке денежных переводов на сумму около 42 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах судебного разбирательства, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Инициатором обращения выступил финансовый управляющий. Он полагает, что перечисления могли носить формальный характер, и просит суд признать их недействительными. Речь идет о платежах, направленных в адрес Натальи Губиной.

Дополнительно управляющий предлагает суду проверить два договора займа, которые супруг блогера Алексей Блиновский заключил с компанией «Ветер». Документы были подписаны в 2021 и 2022 годах. Общая сумма обязательств по этим соглашениям составляет примерно 660 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд признал Блиновскую виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации денежных средств, а также неправомерном обороте средств платежей. По итогам рассмотрения уголовного дела блогеру назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что создательница «Марафона желаний» и блогер Елена Блиновская оформила передачу нескольких принадлежащих ей объектов недвижимости своему отцу Олегу Останину. Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление финансового управляющего Марии Ознобихиной, признал эти сделки между родственниками недействительными.

