В Абу-Даби появится первый православный храм

В Абу-Даби в юрисдикции Антиохийского патриархата появится православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщили в Синодальном отделе Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«В письме на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 17 января 2026 года Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X дал свое согласие на учреждение в Абу-Даби русского православного прихода в юрисдикции Антиохийского патриархата и на строительство храма», — говорится в сообщении.

Таким образом, с учетом согласия патриарха Антиохийского, было постановлено учредить в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) русский православный приход в честь Казанской иконы Божией Матери.

Ранее с подобным предложением выступали русскоязычные верующие, проживающие в Эмиратах. Известно, что пастырское окормление нового прихода поручили архимандриту Александру (Заркешеву) — он является настоятелем храма святого апостола Филиппа в Шардже.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Нигерии исламисты убили прихожан Русской православной церкви. Террористы жестоко расправились с жителями небольшого поселения. На месте происшествия нашли десять тел.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.