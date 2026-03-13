«Сереженька, привет»: как прошла первая встреча Ярашева с его невестой

Герой России Сергей Ярашев, после 68-дневной обороны, встретился с невестой

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции России в Донецкой Народной Республике (ДНР), встретился со своей невестой Камиллой Шаталовой. Девушка поделилась своими эмоциями после долгой разлуки с корреспондентом 5-tv.ru.

По словам Камиллы, все время, пока Сергей находился в зоне боевых действий, она поддерживала связь с его командиром батальона.

«Написал его комбат, который был со мной на связи всегда: „Вот сейчас, дай Бог, наши ребята дойдут, и вы уже сможете в скором времени услышать его голос“. И буквально через минуту Серега уже пишет сам», — рассказала невеста.

Первая встреча Камиллы с Сергеем состоялась в четверг в больничной палате, где военнослужащий проходит восстановление. Девушка отметила, что путь к палате был для нее волнительным.

«Первый раз я увидела его сегодня. Было волнительно, когда я шла по коридорам. Я смотрю — вижу его. Конечно, было волнительно, тем более после таких событий. Я просто подошла и сказала: „Сереженька, привет“, обняла его — и все», — поделилась Камилла эмоциями от встречи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отец Камиллы — Алексей считает Сергея настоящим героем и примером для всех. Он познакомился с женихом своей дочери летом прошлого года. Юноша сразу произвел на него положительное впечатление.

