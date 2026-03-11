«Пример для всех»: отец девушки Героя России Ярашева о подвиге юноши в зоне СВО

Отец девушки бойца ВС РФ Ярашева назвал юношу настоящим героем и примером

Военнослужащий ВС РФ Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в Донецкой Народной Республике (ДНР), является настоящим героем и примером для всех. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил Алексей, отец девушки, которая встречается с Героем России.

По его словам, основную информацию о происходящем он получает от дочери Камиллы, с которой общается по телефону и видеосвязи. Уточняется, что девушка живет в Самаре, а отец — в Москве.

«Каждый день созваниваемся, приезжаю постоянно. Поэтому вся информация у нас по видео, телефону, соцсетям. Естественно, все от нее. Очень она переживала», — рассказал родитель Камиллы.

Алексей рассказал, что познакомился с Сергеем летом прошлого года. Юноша тогда произвел на него положительное впечатление.

«Герой. Однозначно герой. Настоящий. Пример всем. Он доказал на поле боя, что является настоящим героем», — отметил он.

Сергей Ярашев в одиночку удерживал позиции в зоне СВО на протяжении 68 дней. Как уточнили в Минобороны, действуя в составе штурмовой группы, Ярашев одним из первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько огневых точек.

Его действия позволили подразделению занять укрепленный рубеж и провести зачистку позиций. Снабжение военнослужащего организовали скрытно с помощью беспилотников. Ему передавали продовольствие, батареи для радиостанции и другие необходимые вещи. К сожалению, боец был ранен и лишился обеих ступней. В настоящее время он находится в госпитале.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о присвоении 21-летнему военнослужащему звания Героя России после того, как глава ДНР Денис Пушилин рассказал о его подвиге на встрече в Кремле.

Ранее в беседе с 5-tv.ru мама Сергея Татьяна Ярашева рассказала, что сын планирует вернуться на службу после выписки из госпиталя.

