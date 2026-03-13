В Кремле для работы используют стационарные телефоны на фоне ограничений связи

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 7 0

Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных последствиях сбоев в работе мессенджеров.

Какую связь для работы используют в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Администрация президента России для осуществления рабочих коммуникаций применяет стационарную телефонную связь. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных последствиях для работы в связи с ограничениями связи в России.

«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал он.

Ранее, 11 марта, Песков сообщил, что ограничения в работе мобильной связи в России сохранятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. По его словам, введенные меры реализуются в рамках действующего законодательства.

Накануне, 12 марта, представитель Кремля также призвал мессенджер Telegram соблюдать требования российского законодательства и поддерживать конструктивный диалог с государственными органами для предотвращения возможных ограничений. По его словам, необходимо выполнять положения законодательства и находиться в гибком контакте с властями, чтобы найти вариант решения существующих проблем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

Последние новости

4:35
В Кремле для работы используют стационарные телефоны на фоне ограничений связи
4:15
США разрешили продажу российской нефти, отгруженной до 12 марта
4:00
Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта
3:45
«Киевский гопник»: Зеленский угрожает Орбану и его семье, Европа в шоке
3:31
Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
3:12
Сийярто обвинил Украину в попытке оставить Венгрию без газа

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Оклады, премии, надбавки: как высчитывается средняя зарплата по стране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Любить по-русски: главные свадебные традиции от древности до современности

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео