В Кремле для работы используют стационарные телефоны на фоне ограничений связи

Администрация президента России для осуществления рабочих коммуникаций применяет стационарную телефонную связь. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных последствиях для работы в связи с ограничениями связи в России.

«Пользуемся стационарными телефонами», — сказал он.

Ранее, 11 марта, Песков сообщил, что ограничения в работе мобильной связи в России сохранятся столько времени, сколько потребуется для обеспечения безопасности граждан. По его словам, введенные меры реализуются в рамках действующего законодательства.

Накануне, 12 марта, представитель Кремля также призвал мессенджер Telegram соблюдать требования российского законодательства и поддерживать конструктивный диалог с государственными органами для предотвращения возможных ограничений. По его словам, необходимо выполнять положения законодательства и находиться в гибком контакте с властями, чтобы найти вариант решения существующих проблем.

