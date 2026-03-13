Три месяца вахты и виски: дебошир устроил погром в самолете Москва — Омск

Пассажиры скрутили буйного вахтовика.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

Житель Омска устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Сибирь

Пьяный дебош устроил житель Омска на борту самолета. Во время перелета из столицы в Сибирь он начал проявлять агрессию еще при наборе высоты.

Сыпал оскорблениями, нецензурно выражался, мешал окружающим, игнорировал любые замечания. Затем начал метаться по салону. Понимая, что он представляет реальную угрозу безопасности полета, бортпроводники пошли на крайние меры.

При поддержке пассажиров дебошира скрутили и уложили на пол в проходе.

— Транспортная полиция. Почему вы так ведете себя?

— Был на вахте три месяца. Выпил виски, хочу домой и спать.

— В ближайшее время это не получится.

Дебошира прямо с борта самолета доставили в отделение полиции. Ему грозит штраф и попадание в черный список авиакомпаний.

