Без флага, но с «золотом»: петербургские школьники второй год подряд лучшие в робототехнике

Победителей международных соревнований по робототехнике встретили в Петербурге. Школьники блестяще выступили в Италии, где обошли сильнейших соперников из Китая, Швейцарии и еще десятка стран. «Спутник Ориджинал» — абсолютный чемпион уже второй год подряд. Победу команде принес специально созданный для чемпионата робот. Что он умеет, рассказывает корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Петербургские школьники вернулись с международных соревнований по робототехнике. Они проходили в итальянском городе Чезенатико. В ночном терминале Пулково команду подростков из лицея № 244 встречали почти как олимпийских чемпионов. Не хватало разве что красной ковровой дорожки.

Шутка ли — второй год подряд брать уверенное «золото» на международных соревнованиях, обходя кулибиных из Швейцарии, Греции и еще десяти стран. И все это — в период регулярного бойкота на Западе участников различных соревнований из России.

«Хоть мы были и без флага, мы гордимся нашей победой! И вообще — это очень большое достижение! Наш робот показал хороший результат, и все смотрели на него как на хорошее инженерное решение», — сказал участник российской команды «Sputnik Original» на международном чемпионате по робототехнике FIRST Tech Challenge Italy Championship 2026 Роман Лукин.

Роман Лукин вместе с командой спроектировал робота «Бегемотик». Механизм с милым названием умеет находить, брать и распределять небольшие объекты — смотря на что запрограммируют. Да, идея не нова, но школьники активно работают над улучшением искусственного интеллекта — мозга машины.

Такие роботы могут сами экономить свой заряд, находя ближайший путь к цели. А еще — создать 3D-модель ее вероятного места нахождения, сканируя пространство мощными антеннами. По сути, «умная» начинка подобных машин способна не только таскать кубики на ринге соревнований, но в перспективе стать помощником, например, для спасателей в поиске человека под завалами.

«Мы начали разработку нашего робота с сентября этого года, и для помощи в некоторых механизмах мы обращались к экспертам из различных вузов, таких как Политех и ИТМО. Они нам помогали с некоторыми разработками механизмов нашего робота, но своего робота мы полностью сами моделируем, придумываем идею. Я пока еще не выбирал свою будущую профессию, но хотел бы в будущем связать именно с этим свою будущую жизнь», — поделился участник российской команды «Sputnik Original» Виктор Куций.

Принесший «золото» «Бегемот» даже у такой большой команды профи разных возрастов получился не сразу. Было целых пять прототипов и 24 версии отдельных механизмов, которые, кстати, школьники сами моделируют и изготавливают в специально оборудованных классах. Впереди у лицеистов чемпионат в Минске и в США, где за статус самых технологичных учеников придется сразиться с тремя сотнями сильнейших команд по робототехнике со всего мира.

