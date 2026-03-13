«Замри», «бей» и «беги»: психолог раскрыл три способа проявления ревности

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 19 0

Реакция на неуверенность в партнере зависит от ряда личностных факторов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Психолог Решетов: люди по-разному проявляют ревность в зависимости от характера

Все люди по-разному проявляют ревность в зависимости от темперамента и характера, а также особенностей развития личности. О том, что именно и как объясняет наше поведение при неуверенности в партнере, 5-tv.ru рассказал психолог, кандидат наук Павел Решетов.

Уникальность личности определяет наше поведение и реакцию на возможную неверность партнера. Кроме того, индивидуальные проявления зависят от персонального опыта человека. Если в прошлом мы пережили ситуацию предательства, отвержения, то в нашем сознании уже закреплено, что нас могут снова предать, бросить или обмануть.

Третий аспект — это привычная для нас форма реакции на ревность, которая закрепляется с детства. Три стандартных сценария: капитуляция, избегание или гиперкомпенсация. Проще говоря, наша психика выбирает между «замри», «беги» и «бей», объяснил Решетов.

Капитулируя, человек как бы соглашается с неверностью партнера, говоря: «я сам виноват, я заслужил измену». Обманутый пытается загладить свою вину, чтобы избранник больше не изменял.

Избегание — это попытка игнорировать факт измены. Кто-то «прячется» в алкоголь, кто-то в игроманию, кто-то просто отстраняется, закрывается в себе.

Наконец, гиперкомпенсация — это выбор активной реакции. Человек может идти на конфронтацию с изменившим партнером, вести себя агрессивно — одним словом, нападать. Кто-то действует тоньше и манипулирует. Есть еще один вариант активного проявления ревности — попытка стать идеальным и доказать, что ты достоин любви, стремление очаровать и завоевать расположение партнера любой ценой.

Ранее в ходе исследования, проведенного платформой «VK Видео», выяснилось, что четверть россиян считает просмотр сериала без партнера изменой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

