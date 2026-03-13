Четверть россиян считает просмотр сериала без партнера изменой

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Многие убеждены, что совместный просмотр контента значительно укрепляет связь в паре.

Считается ли изменой просмотр сериала без партнера

Фото: 5-tv.ru

Семейное или романтическое единство может пошатнуться из-за обычного желания узнать развязку популярного шоу раньше своего спутника. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные масштабного исследования, проведенного платформой «VK Видео».

В ходе опроса выяснилось, что около 23% респондентов расценивают тайный просмотр очередного эпизода как форму эмоциональной измены.

При этом 40% участников опроса признались, что хотя бы раз в жизни поступали подобным образом. Они не дожидались партнера ради удовлетворения собственного любопытства.

Аналитики подчеркивают, что около трети опрошенных россиян стараются всегда смотреть сериалы совместно. Они превращают это в важный ритуал.

Однако далеко не все готовы подстраиваться под чужой график. 30% респондентов предпочитают не ждать, пока у партнера появится свободное время.

Основными поводами для раздельного досуга становятся отсутствие интереса у близкого человека к конкретному жанру, несовпадение рабочих графиков или разные предпочтения в темпе потребления контента.

Несмотря на возникающие разногласия, подавляющее большинство опрошенных — порядка 64% — убеждены, что практика совместного просмотра сериалов значительно укрепляет эмоциональную связь и помогает паре сблизиться.

Общие темы для обсуждения и переживания за судьбы героев остаются важным фактором стабильности в современных отношениях, даже если иногда кто-то нарушает правила и смотрит финал в одиночку.

