Фицо: Евросоюз перестали воспринимать всерьез

Евросоюз перестали воспринимать всерьез на мировой арене, об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо. По его словам, международные кризисы сегодня обсуждают и решают без Брюсселя.

Фицо считает, что ЕС должен пересмотреть свою внешнюю политику и принять меры вплоть до смены собственного руководства. При этом он вновь усомнился в эффективности стратегии Запада по ослаблению России через конфликт на Украине.

«Почему, по вашему мнению, Брюссель так сильно настаивает на продолжении этого конфликта? Я объясняю это той стратегией, что войной на Украине хотят ослабить Россию. Но это не работает, ведь мы уже четыре года слушаем, что русские уже должны были быть на коленях, но это не так», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо поставил под сомнение и утверждение украинских властей о неисправности нефтепровода «Дружба» и указал на нежелание Киева допустить международных экспертов к магистрали. Украинский МИД ранее не позволил венгерской делегации провести проверку, оскорбительно назвав ее «туристической группой». Хотя ранее сама Еврокомиссия предложила направить на Украину специалистов для осмотра трубопровода.

Киев 27 января остановил транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии и Словакии. В Братиславе изначально рассчитывали на скорое возобновление прокачки, однако этого не произошло. Там считают, что технически нефтепровод полностью функционирует, а остановка поставок носит исключительно политический характер.

