Подписал не глядя: что такое договор цессии и почему не стоит заключать его при ДТП

Российским водителям стали приходить иски на сотни тысяч рублей за старые ДТП. Причем, вроде и машина давно отремонтирована, да и споры улажены. Но все дело в договоре цессии, которым автоюристы предлагают обескураженным после аварии водителям решить все проблемы. И деньги сразу получить, и по судам не бегать. Но, в итоге получается наоборот: потерпевший не только теряет законную выплату, но еще и остается должен.

Герои этой истории сами стали жертвами обмана. И рассказали о новой схеме «Известиям» через форму обратной связи. На чистую воду аферистов вывел корреспондент Максим Прихода.

Это ведь стандартная юридическая практика — вот так хлопать дверью при виде собственных клиентов. И табличка с запретом видеосъемки на столе — необходимый в каждой конторе аксессуар.

«Здесь запрещена любая фото-, видео-, аудиозапись!» — заявляют в офисе.

И уж точно в любую юридическую фирму вот так толпой вламываются обманутые граждане.

— Какие у вас требования? С чем вы пришли?

— О расторжении договора! Нас не устраивают такие услуги! Здесь мошенничеством пахнет!

Но эта фирма — не самая обычная. В ней вместо того, чтобы помогать попавшим в ДТП водителям судиться со страховыми, забирают деньги у них самих. Так было у Елены и Сергея. Небольшая авария, виновник — другой участник. На место приезжает комиссар. Говорит: страховая заплатит мало, но я знаю тех, кто поможет!

«Они, оказывается, еще банковские реквизиты туда приложили, то есть внимание — свои, для перечисления денег. Деньги попали бы к ним на счета», — рассказывает пострадавшая Елена Лисянская.

Обман по всей стране работает по одной схеме: происходит авария, затем будто из воздуха материализуются незваные доброжелатели. Действуют по тому же принципу, что и навязчивые агенты ритуальных услуг: узнают о чужом несчастье и беззастенчиво используют шоковое состояние потенциальной жертвы.

Первые секунды после ДТП: шок, злость, досада. Где-то на подкорке — инструкция из автошколы: аварийка, знак аварийной остановки, звонок в 112 или европротокол. Но дальше — сплошные вопросы: какие нужны документы, как взаимодействовать со страховой и самое главное — сколько заплатят и хватит ли этого на ремонт?

И ответы автоюристов на эти вопросы обычно звучат слишком сладко. Алексей поверил.

«Мы, как профессиональная команда автоюристов, занимаемся тем, чтобы вам выплатили не минимально возможную сумму, а по максимуму». Такое предложение заманчивое», — цитирует он обещания.

А дальше эти юристы сами выплачивают водителю небольшую сумму и идут судиться со страховой от его имени. Выигрывают в разы больше, оставляют все себе, а налоги платить — водителю.

«Все это на самом деле делается от лица самого водителя, он просто об этом не в курсе. И в итоге, соответственно, водитель получил, например, сто тысяч рублей, а потом от его лица получили еще два миллиона, и с этих двух миллионов нужно будет заплатить минимум 13% налога», — поясняет автоюрист Александр Шумский.

Все это называется договор цессии — переуступка прав требования.

«Вот договор цессии. Мое имя. Этот договор я увидела в первый раз вообще», — показывает документ Алина.

Алина даже не поняла, что подписывает именно его.

«Приехал аварийный комиссар. Я хотела как-то обстоятельства дела объяснить. Он говорит: «Ой, все, я все знаю, я давно работаю, мне это все неинтересно, я сам все вижу, сейчас все быстро зафиксируем, скачайте это, подпишите это», — вспоминает она.

Не щадят ни пострадавших, ни виновников. Сергей думал, что весь ущерб второму участнику ДТП покрыл его полис ОСАГО. Но тот передал право требования юристам, те, вероятно завысив ущерб, забрали у страховой максимальные 400 тысяч, а теперь судятся с ним самим.

«Полис — это одно, а человек вот подал на меня в суд. Об этом я узнал через два с половиной года. Был, конечно, шокирован», — говорит Сергей.

Вот и в этой белгородской конторе до сих пор не могут отойти от шока: как пострадавшие могли быть настолько доверчивы, а их обидчики — так беспринципны. И что делать теперь? Не с машинами. Ведь их починить можно. А вот доверие к автоюристам, аварийным комиссарам и прочим дорожным работникам восстановлению уже не подлежит.

