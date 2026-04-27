В Татарстане пьяный 18-летний водитель без прав устроил смертельное ДТП

Смертельная авария произошла в Зеленодольском районе Татарстана — погибла 16-летняя девушка. По данным Госавтоинспекции и прокуратуры республики, за рулем находился 18-летний молодой человек, который был пьян и не имел водительских прав.

Авария произошла ночью 26 апреля на третьем километре дороги Татарское Азелеево — Мамадыш — Акилово. Водитель Renault Logan не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и врезалась в металлическое ограждение.

Находившаяся в салоне 16-летняя пассажирка погибла на месте от полученных травм. Пострадали еще двое несовершеннолетних пассажиров — 13 и 14 лет. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сам водитель также был доставлен в больницу.

По данным прокуратуры, молодой человек не только сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и никогда не получал водительского удостоверения.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления, повлекшем смерть человека по неосторожности.

Расследование поставлено на контроль прокуратуры Татарстана. Фигуранту может грозить до 12 лет лишения свободы.

