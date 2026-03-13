Смертельный напиток: как 13 человек погибли из-за молока

India Today: 13 человек погибли из-за молока в Индии

В Индии 13 человек скончались и еще 11 оказались в больничном после употребления фальсифицированного молока. Об этом сообщает India Today.

Трагедия начала разворачиваться еще в конце февраля. Тогда первые пострадавшие, среди которых было много пожилых людей, стали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия.

Основными симптомами были рвота, сильные боли в области живота и анурия — прекращение поступления мочи в мочевой пузырь. Это свидетельствовало о поражении внутренних органов.

Врачи диагностировали у пациентов острую почечную недостаточность. Многим из них потребовалось экстренное проведение диализа для очистки крови.

Согласно официальным данным, на текущий момент семь человек продолжают находиться под наблюдением медиков в госпиталях.

Следственные органы и медицинские службы ведут активную работу по выяснению обстоятельств случившегося.

Лабораторные исследования выявили в крови пострадавших аномально высокие концентрации мочевины и сывороточного креатинина. Это прямо указывает на воздействие высокотоксичных веществ.

Эпидемиологическое расследование подтвердило, что связующим звеном для всех жертв стало употребление молочной продукции от местного предприятия Varalakshmi Milk Dairy.

Установлено, что молоко доставлялось в 106 семей. Подозрение пало на 33-летнего поставщика, который уже взят под стражу правоохранителями.

Деятельность молочного цеха, связанного с инцидентом, немедленно приостановлена, а само здание опечатано властями.

Для ликвидации последствий ЧП в пострадавшем регионе развернуты круглосуточные медицинские лагеря и дежурство бригад скорой помощи.

Группа быстрого реагирования, включающая нефрологов, токсикологов и судебно-медицинских экспертов, занимается мониторингом ситуации.

Параллельно с этим сотрудники департамента пищевой безопасности провели масштабные рейды. Они изъяли для экспертизы образцы не только молока, но и творога, масла гхи, а также питьевой воды из подозрительного источника.

В ходе профилактических мероприятий инспекторы проверили более ста предприятий и уничтожили партию небезопасных продуктов, чтобы не допустить повторения смертоносной вспышки отравлений.

