Таиланд сообщил о готовности закупать нефть у России

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Бангкок решил начать переговоры с Москвой после снятия США ограничений.

Какие страны покупают российскую нефть

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Sauer

Таиланд намерен обсудить с Россией экспорт сырой нефти. Об этом сообщил вице-премьер страны Пхипхат Ратчакитпракан, пишет РИА Новости.

По его словам, возможность начать с Москвой переговоры по поставкам появилась после того, как Вашингтон отменил бойкот на покупку российских энергоресурсов.

«Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти», — подчеркнул он.

Ратчакитпракан также отметил, что диалог по экспорту будет инициирован министерством энергетики страны. Он добавил, что сейчас королевство располагает запасами нефти, которой хватит для переработки в нефтепродукты на 98 дней.

Минфин США в ночь на пятницу снял ограничения по закупке нефти и нефтепродуктов из России, отгруженных до 12 марта. Новая мера будет действовать до 12 апреля. Ослабления связаны с падением стоимости нефти марки Brent.

Ранее к снятию санкций с российского энергетического сектора призывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом писал 5-tv.ru.


