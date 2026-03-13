Группа Pussycat Dolls объявила о воссоединении

Среди участниц герлз-бэнда из нулевых — Николь Шерзингер, которую признавали одной из самых желанных женщин мира.

Настоящий взрыв из прошлого! Участницы легендарного герлз-бэнда Pussycat Dolls объявили о воссоединении, выпустили новую песню и анонсировали мировое турне. Правда, в составе трио — это ровно половина от старого состава. Но Николь Шерзингер, которую не раз признавали одной из самых желанных женщин мира, на месте. И девушки по-прежнему готовы зажигать, как делали это в нулевые.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поп-исполнительница Бритни Спирс была задержана в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Инцидент произошел вечером 4 марта недалеко от ее дома в Таузанд-Оукс: полиция заметила черный BMW 430i, который двигался на высокой скорости и выезжал на встречную полосу.

После остановки у сотрудников дорожного патруля возникли основания полагать, что 44-летняя артистка находится под воздействием психоактивных веществ. В салоне автомобиля были обнаружены подозрительные субстанции. Спирс доставили в медицинское учреждение для забора крови, а затем поместили в камеру изолятора. На следующее утро она вышла под залог, обязавшись явиться в суд в мае. Сама певица отрицает вину, заявляя, что допустимая норма алкоголя не была превышена.

