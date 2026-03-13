«Самостоятельная и независимая»: Бородина об отношениях с экс-супругами

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Телеведущая заявила, что не препятствует общению детей с отцами.

Общается ли Бородина с бывшими мужьями

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Бородина не поддерживает теплые отношения с бывшими мужьями

Ксения Бородина отреагировала на вопрос своих подписчиков о том, откуда у нее берется терпение поддерживать контакты с бывшими мужьями. О своем «лайфхаке» она рассказала на странице в соцсетях.

Телеведущая заявила, что не общается с экс-супругами.

«Слава богу, мне поддерживать связь отношения не надо, я человек самостоятельный и независимый», — подчеркнула Бородина.

При этом Ксения призналась, что не препятствует общению своих дочерей — Маруси и Теоны — с отцами. Она добавила, что не видит в этом никакой проблемы.

Ведущая также выразила сочувствие тем женщинам, которым вынуждены поддерживать контакты с бывшими партнерами из-за финансовых проблем.

«Мне искренне жаль женщин, которым не по доброй воле приходится общаться с бывшими ради денег. Если вынуждены общаться, слово „вынуждена“ — само по себе жуткое», — написала Бородина.

Сейчас телезвезда замужем за блогером и участником телевизионных шоу Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в 2024-м на съемках шоу «Последний герой», где Сердюков был участником, а Бородина — ведущей. Уже в следующем году они сыграли свадьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что свое 43-летие Бородина отметила на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
«Стратегические вопросы»: что Лихачев и Гросси обсудили на встрече 12 марта
13:39
Беглец с капиталом: в Волгограде школьник взял из дома копилку и исчез
13:28
«Ты наколдовала?» — жена рэпера Natan высказалась о диагнозе Лерчек
13:16
«Замечательный мужик»: исполнитель роли Электроника Торсуев об актере Скромном
13:06
«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный
13:06
В Тегеране неподалеку от массового шествия прогремел взрыв

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
Обнаружено тело второго пропавшего в Звенигороде ребенка
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео