«Самостоятельная и независимая»: Бородина об отношениях с экс-супругами
Телеведущая заявила, что не препятствует общению детей с отцами.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Ксения Бородина не поддерживает теплые отношения с бывшими мужьями
Ксения Бородина отреагировала на вопрос своих подписчиков о том, откуда у нее берется терпение поддерживать контакты с бывшими мужьями. О своем «лайфхаке» она рассказала на странице в соцсетях.
Телеведущая заявила, что не общается с экс-супругами.
«Слава богу, мне поддерживать связь отношения не надо, я человек самостоятельный и независимый», — подчеркнула Бородина.
При этом Ксения призналась, что не препятствует общению своих дочерей — Маруси и Теоны — с отцами. Она добавила, что не видит в этом никакой проблемы.
Ведущая также выразила сочувствие тем женщинам, которым вынуждены поддерживать контакты с бывшими партнерами из-за финансовых проблем.
«Мне искренне жаль женщин, которым не по доброй воле приходится общаться с бывшими ради денег. Если вынуждены общаться, слово „вынуждена“ — само по себе жуткое», — написала Бородина.
Сейчас телезвезда замужем за блогером и участником телевизионных шоу Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в 2024-м на съемках шоу «Последний герой», где Сердюков был участником, а Бородина — ведущей. Уже в следующем году они сыграли свадьбу.
Ранее 5-tv.ru писал, что свое 43-летие Бородина отметила на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.
