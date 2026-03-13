«Самостоятельная и независимая»: Бородина об отношениях с экс-супругами

Ксения Бородина не поддерживает теплые отношения с бывшими мужьями

Ксения Бородина отреагировала на вопрос своих подписчиков о том, откуда у нее берется терпение поддерживать контакты с бывшими мужьями. О своем «лайфхаке» она рассказала на странице в соцсетях.

Телеведущая заявила, что не общается с экс-супругами.

«Слава богу, мне поддерживать связь отношения не надо, я человек самостоятельный и независимый», — подчеркнула Бородина.

При этом Ксения призналась, что не препятствует общению своих дочерей — Маруси и Теоны — с отцами. Она добавила, что не видит в этом никакой проблемы.

Ведущая также выразила сочувствие тем женщинам, которым вынуждены поддерживать контакты с бывшими партнерами из-за финансовых проблем.

«Мне искренне жаль женщин, которым не по доброй воле приходится общаться с бывшими ради денег. Если вынуждены общаться, слово „вынуждена“ — само по себе жуткое», — написала Бородина.

Сейчас телезвезда замужем за блогером и участником телевизионных шоу Николаем Сердюковым. Пара познакомилась в 2024-м на съемках шоу «Последний герой», где Сердюков был участником, а Бородина — ведущей. Уже в следующем году они сыграли свадьбу.

