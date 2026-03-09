Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 884 0

Солист группы «Руки Вверх!» лично поздравил телезвезду прямо со сцены.

Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Ксения Бородина отметила свой день рождения в Куршевеле

Телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения — ей исполнилось 43 года. Во сколько звезде обошлась вечеринка с алкоголем и танцами в Куршевеле, а также поздравление от артиста Сергея Жукова, рассказал портал StarHit.

Именинница вместе с супругом Николаем Сердюковым и близкими друзьями посетила вечеринку, кульминацией которой стало выступление группы «Руки Вверх!». Ксения является давней поклонницей творчества Сергея Жукова, поэтому артист не только исполнил любимые хиты телеведущей, но и лично поздравил ее прямо со сцены.

Билет на вечеринку обошелся Бородиной примерно в 250 тысяч рублей, что оказалось выгодно, ведь частное выступление Жукова оценивается примерно в восемь миллионов рублей.

В своих социальных сетях Ксения не скупилась на теплые слова в адрес близких, особенно она благодарила супруга, за которого вышла замуж в 2025 году.

«Спасибо моему мужу за то, что я каждый день чувствую себя любимой, за то, как он обо мне заботится и носит на руках, за то, что с ним я поверила в то, что можно еще любить», — написала Бородина.

Не остались без внимания и дочери телеведущей — Маруся и Теона, которых мама назвала «смыслом своей жизни». Также Ксения поблагодарила родителей за воспитание и нежность.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что дочь Ксении Бородиной, 16-летняя Маруся, подстригла волосы после долгих уговоров мамы. Телеведущая была шокирована ее новым образом, изменения во внешности не оценили и младшая сестра Теона.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Неочевидные причины: почему может тошнить по утрам
18:28
Важно защититься: политолог предположил, как Иран смог бы победить США и Израиль
18:15
От акул до креветок-богомолов: как выжить при встрече с морским хищником
18:14
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
17:55
Еще один ГОСТ: в России ужесточатся требования к энергетикам с 2027 года
17:35
«Уничтожить способность запускать ракеты»: Рубио о миссии США в Иране

Сейчас читают

«Совершенно нездоровые отношения»: Прилучный — о причинах развода с Агатой Муцениеце
Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить