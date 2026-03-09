Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле

Телеведущая Ксения Бородина отметила свой день рождения в Куршевеле

Телеведущая Ксения Бородина отметила день рождения — ей исполнилось 43 года. Во сколько звезде обошлась вечеринка с алкоголем и танцами в Куршевеле, а также поздравление от артиста Сергея Жукова, рассказал портал StarHit.

Именинница вместе с супругом Николаем Сердюковым и близкими друзьями посетила вечеринку, кульминацией которой стало выступление группы «Руки Вверх!». Ксения является давней поклонницей творчества Сергея Жукова, поэтому артист не только исполнил любимые хиты телеведущей, но и лично поздравил ее прямо со сцены.

Билет на вечеринку обошелся Бородиной примерно в 250 тысяч рублей, что оказалось выгодно, ведь частное выступление Жукова оценивается примерно в восемь миллионов рублей.

В своих социальных сетях Ксения не скупилась на теплые слова в адрес близких, особенно она благодарила супруга, за которого вышла замуж в 2025 году.

«Спасибо моему мужу за то, что я каждый день чувствую себя любимой, за то, как он обо мне заботится и носит на руках, за то, что с ним я поверила в то, что можно еще любить», — написала Бородина.

Не остались без внимания и дочери телеведущей — Маруся и Теона, которых мама назвала «смыслом своей жизни». Также Ксения поблагодарила родителей за воспитание и нежность.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что дочь Ксении Бородиной, 16-летняя Маруся, подстригла волосы после долгих уговоров мамы. Телеведущая была шокирована ее новым образом, изменения во внешности не оценили и младшая сестра Теона.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.