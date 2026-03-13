Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича

Дарья Орлова
Кошмарные галлюцинации и телесные ощущения возникают не просто так.

Dаilу Маil: Причиной сонного паралича является стресс и усталость

Сонный паралич возникает из-за специфических сбоев в работе организма в период фазы быстрого сна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на сомнолога Тома Коулмана.

По словам эксперта, в фазу быстрого сна человеческий мозг сохраняет высокую активность, сопоставимую с состоянием бодрствования, в то время как мышечная система находится в состоянии глубокой релаксации.

Такая природная блокировка необходима для того, чтобы спящий не совершал лишних движений, повторяя действия из своих сновидений в реальности. Однако иногда в этой отлаженной системе происходит технический сбой: сознание уже включилось, а тело еще не успело выйти из режима покоя, что и приводит к временной неподвижности.

«Иногда этот механизм сбивается, мозг просыпается, а тело остается расслабленным, что и вызывает ощущение паралича», — пояснил ученый в интервью изданию.

Коулман подчеркнул, что данное состояние часто сопровождается не только физической скованностью, но и весьма неприятными сопутствующими эффектами. У проснувшегося человека может возникать ложное чувство сильного давления в области грудной клетки, а также пугающие зрительные или слуховые образы — галлюцинации.

Это происходит из-за того, что мозг пытается интерпретировать состояние паралича и дополняет картину воображаемыми деталями.

Согласно данным эксперта, основными факторами риска для возникновения подобных эпизодов являются хронический стресс, сильное переутомление и отсутствие четкого распорядка дня.

Для минимизации вероятности столкновения с параличом Том Коулман рекомендует строго придерживаться режима сна, следить за своим психическим состоянием и придерживаться принципов здорового образа жизни.

