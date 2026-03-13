Угрожала опасность: почему СМИ скрывали беременность Кейт Миддлтон

Daily Mail: первую беременность Кейт Миддлтон скрывали несколько дней

Сотрудница издания Daily Mail Шарлотта Гриффитс знала о первой беременности Кейт Миддлтон за несколько суток до появления официального подтверждения, но сознательно не стала публиковать сенсацию.

Гриффитс выступила в Высоком суде Лондона, где в настоящее время рассматривается иск принца Гарри против компании Associated Newspapers (владелец Daily Mail). Репортер подчеркнула, что ее осведомленность была результатом личного общения, а не незаконной слежки, в которой обвиняют издательский дом.

В ходе судебного заседания Гриффитс пояснила, что информация стала ей известна в 2012 году во время частного мероприятия. Тогда принц Уильям в узком кругу друзей сообщил, что его супруга не сможет присутствовать на встрече из-за изматывающего токсикоза.

Сама королевская семья на тот момент еще не была официально уведомлена о положении герцогини. Журналистка отметила, что ее руководитель был крайне недоволен упущенным эксклюзивом, так как дворец в итоге первым выпустил пресс-релиз.

Шарлотта Гриффитс мотивировала свое решение нежеланием разрушать доверительные отношения с окружением монарших особ и пониманием этических границ.

Помимо оправданий в части сохранения тайны, журналистка категорически отвергла причастность к шпионажу за членами королевской семьи. По ее словам, она никогда не нанимала частных детективов и не прослушивала телефоны, а сведения получала благодаря естественному нахождению в тех же социальных кругах, что и принцы.

Параллельно с судебными тяжбами в прессе обсуждается активная подготовка Кейт Миддлтон к будущей коронации ее мужа. Эти меры стали особенно актуальными на фоне новостей о состоянии здоровья короля Карла III, у которого диагностировано онкологическое заболевание.

За что принц Гарри подал в суд на Daily Mail

В январе 2026 года стало известно, что принц Гарри вместе с рядом публичных персон обратился в суд с иском к издательскому дому Associated Newspapers, которому принадлежит газета The Daily Mail.

Заявители утверждают, что медиахолдинг на протяжении многих лет мог прибегать к незаконным способам получения конфиденциальной информации. В частности, речь идет о предполагаемом прослушивании телефонных разговоров и других действиях, которые, по мнению истцов, нарушали право на частную жизнь.

По их версии, подобные методы использовались для подготовки публикаций в период с 1997 по 2015 год.

В Associated Newspapers все обвинения отвергают, подчеркивая, что сотрудники редакции не заказывали сведения, добытые противоправным путем. Представители компании называют претензии необоснованными и настаивают на их абсурдности.

