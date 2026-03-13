Посольство РФ сообщило об отмене бесплатного проживания в отелях Катара

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Также путешественникам порекомендовали покинуть страну.

Катар отменит бесплатное проживание и питание туристов

Фото: Reuters/Fadi Al-Assaad

Власти Катара отменят бесплатное проживание и питание иностранных туристов в отелях. Об этом сообщило посольство России в Катаре.

Уточняется, что нововведения начнут действовать после 15 марта 2026 года. С этой даты путешественники должны оплачивать проживание самостоятельно.

«Местными властями принято решение о прекращении действия программы „безвозмездного проживания туристов“, находящихся в отелях страны. Последняя ночь действия программы — с 14 на 15 марта», — говорится в сообщении посольства.

Кроме того, власти Катара порекомендовали туристам покинуть страну в ближайшие дни. Сейчас есть несколько вариантов выезда. Например, рейсами авиакомпании Qatar Airways, которая выполняет их по ограниченному количеству направлений. Так, 14 марта в 11:40 будет выполнен рейс в Москву. Другие вылеты по этому направлению в этом месяце не планируются.

Также покинуть страну можно наземным путем через пограничный пункт «Абу Самра». Он ведет в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты. Но и там могут отменить рейсы из-за войны в Иране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке. В необходимый набор вошли: документы, лекарства, страховка, сменная одежда и перекус для детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

