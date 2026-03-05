Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Такие меры помогут снизить панику и хаос в случае внезапной эвакуации или ухудшения обстановки.

Что делать туристам оставшимся в странах Ближнего Востока

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Mirror: туристам на Ближнем Востоке рекомендуется иметь при себе сумки со всем необходимым

На фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке туристам, оказавшимся в зоне напряженности, рекомендуют подготовиться к возможным экстренным ситуациям. Эксперт по путешествиям Эш Бхардвадж посоветовал путешественникам заранее собрать «тревожную сумку» с самым необходимым, передает Mirror.

Что должно быть в сумке

По словам эксперта, наличие заранее укомплектованной сумки поможет снизить панику и хаос в случае внезапной эвакуации или ухудшения обстановки.

«Самое лучшее, что вы можете сделать, — это всегда иметь при себе дорожную сумку. Так что, если вам придется быстро собираться, все самое необходимое будет у вас с собой», — пояснил Бхардвадж.

Он рекомендовал включить в такой набор:

  • паспорта и другие документы,
  • необходимые лекарства,
  • распечатанные бумаги по туристической страховке,
  • сменную одежду и перекус для детей,
  • запас детского питания или смеси на 48–72 часа.

«Я не пугаю вас, просто хочу, чтобы вы все тщательно продумали и были спокойнее», — добавил эксперт.

Путешественникам также советуют поддерживать связь с персоналом отелей, чтобы узнавать о запасных выходах, процедурах безопасности и других важных мерах.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напряженность в Иране достигла пика 28 февраля, когда США и Израиль нанесли массированные удары.

Верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи погиб во время первой волны атак.

Конфликт привел к транспортному коллапсу в ряде стран Персидского залива, включая ОАЭ, где оказались заблокированы десятки тысяч российских туристов. По данным Минтранса, в зоне конфликта на Ближнем Востоке до сих пор остается значительное число российских граждан.

Наибольшее количество организованных туристов сосредоточено в ОАЭ — более 20 тысяч человек. Еще свыше 500 путешественников находятся в Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте.

Возобновление рейсов

Авиакомпания «Аэрофлот» выполняет вывозные рейсы из ОАЭ в Москву. Безопасность остается главным приоритетом. Перевозчик продолжает постепенно восстанавливать расписание при условии доступности воздушного пространства и соблюдения всех эксплуатационных требований.

Минтранс поручил авиакомпаниям сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть дополнительные рейсы.

Особое внимание уделяется ценовой политике. Повышенный спрос после возобновления полетов не должен привести к спекулятивному росту цен.

МИД и Генконсульство в Дубае порекомендовали российским туристам следить за официальными сообщениями, поддерживать связь с туроператорами и иметь при себе документы, деньги и необходимые медикаменты.

Дипломаты также призвали граждан оставлять информацию о себе через специальные формы для оперативного учета.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

