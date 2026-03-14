В Москве могут начать фиксировать чрезмерный шум транспорта с 2027 года

Внедрение комплексов для контроля уровня шума от транспортных средств в Москве может стартовать в 2027 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, для официального использования приборов необходимо внести изменения в действующее законодательство.

«Соответственно, мы попросили Московскую городскую думу обратиться с этим предложением в Госдуму для того, чтобы эти изменения были сделаны. Мы рассчитываем, что в этом и в следующем году эти решения будут приняты. Надеемся, что в 2027 году этот прибор на законных основаниях может использоваться в тех зонах, где есть такие проблемы с шумовым воздействием сверхнормативным», — цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва».

Речь идет о комплексе фотовидеофиксации «Эфир», сертифицированном Росстандартом в январе прошлого года. Устройство способно измерять уровень шума на дорогах и фиксировать автомобили и мотоциклы, превышающие допустимые нормы громкости. Комплекс предназначен для системного контроля и профилактики чрезмерного шума в городской среде.

Испытания «Эфира» проводились с 2021 года специалистами Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX