Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Словацкий премьер помогал водителю, развозившему выпечку.

Фицо отработал ночную смену в пекарне в День труда

Фото: Reuters/Radovan Stoklasa

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися в честь 1 Мая. Об этом он сообщил в своем заявлении для прессы, которое транслировал словацкий телеканал ТА3.

Словацкий премьер помогал водителю, развозившему выпечку, а также взял на себя всю физическую работу, связанную с этим процессом: загружал продукцию в машину и разносил ее по заказчикам.

«Я договорился с владельцем о том, что после инструктажа по технике безопасности, который я прошел, я зайду на минутку посмотреть на то, что мы будем развозить, а потом я буду помощником водителя-экспедитора», — рассказал он.

Как отметил Фицо, работа эта заняла всю ночь, им с водителем нужно было сделать несколько остановок. Известно, что пекарня, с которой сотрудничает политик, находится городе Бановце-над-Бебравоу на западе Словакии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роберт Фицо сказал про лицемерие Евросоюза из-за вопросов о президенте России Владимире Путине в туцалетах Брюсселя. Премьер-министр Словакии удивлен таким поведением.

Фицо отработал ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися
