Более 400 электробусов пополнят городской парк Москвы в 2026 году

Сергей Собянин: Новые электробусы пополнят городской парк в этом году

В 2026 году парк Мосгортранса пополнят новые электробусы — более 400. В результате общее количество машин превысит 3300, их доля достигнет 45%. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX. Москва стала первой по числу электробусов, которые обеспечивают работу около 270 маршрутов наземного транспорта и ежедневно перевозят свыше миллиона пассажиров.

«Москва сохранит лидерство среди городов Европы и США по количеству электробусов», — отметил Собянин.

Как подчеркивается в его заявлении, данный вид транспорта отвечает строгим стандартам обслуживания пассажиров и снижает негативное влияние на экологию города. Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа на 60 тонн в год. Кроме того, это один из лучших в мире вариантов по соотношению цены и качества.

Сообщается также, что Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла. Производитель отвечает за техническую исправность каждой машины и гарантирует безопасность эксплуатации в течение 15 лет с момента передачи в парк Мосгортранса. В 2025 году городской парк пополнили 605 самых современных электробусов, тогда их доля достигла 41%. В планах столичных властей — наращивание объемов.

Параллельно с обновлением подвижного состава в столице активно развивается электрозарядная инфраструктура. Более 460 ультрабыстрых зарядных станций мощностью 300 киловатт появились в парках и на конечных остановках маршрутов. До конца 2026 года предполагается размещение еще трех сотен зарядок. Также Москва планируется запуск новых магистральных маршрутов в город и более 50 маршрутов между городом и областными населенными пунктами.

