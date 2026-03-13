Песков: без России не будет стабильности на энергорынках

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

Ранее США сняли ограничения на покупку энергоносителей из РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская нефть важна для стабильности мировых энергетических рынков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Без значительных объемов российской нефти стабилизация энергетического рынка невозможна», — заявил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что вывод российских нефтепродуктов из-под американских ограничений положительно повлияют на ситуацию с ценами на энергоносители в мире, которые растут из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Песков отметил, что попытки Вашингтона стабилизировать ситуацию на энергетических рынках совпадают с интересами России.

В Министерстве финансов США объявили о предоставлении исключений для продажи нефти и нефтепродуктов из России, отгруженных до 12 марта, в рамках изменений санкционной политики страны. Новая мера будет действовать до 12 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таиланд после временного снятия ограничений намерен обсудить с Москвой приобретение российской нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:17
Женщина одолжила автомобиль знакомого ради похищения бывшего парня сестры
15:11
ФСБ задержала двух агентов украинской разведки в Московской и Тверской областях
15:06
Лихачев: атаки на объекты атомной энергетики недопустимы
15:02
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
15:00
Ушел из жизни актер сериалов «Воронины» и «Склифосовский» Сергей Бережнов
15:00
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике

Сейчас читают

Умер сыгравший «Гуся» в «Приключениях Электроника» актер Василий Скромный
Генеральная уборка без надрыва: как быстро привести дом в порядок к весне
«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео