Песков: без России не будет стабильности на энергорынках

Российская нефть важна для стабильности мировых энергетических рынков. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Без значительных объемов российской нефти стабилизация энергетического рынка невозможна», — заявил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что вывод российских нефтепродуктов из-под американских ограничений положительно повлияют на ситуацию с ценами на энергоносители в мире, которые растут из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, Песков отметил, что попытки Вашингтона стабилизировать ситуацию на энергетических рынках совпадают с интересами России.

В Министерстве финансов США объявили о предоставлении исключений для продажи нефти и нефтепродуктов из России, отгруженных до 12 марта, в рамках изменений санкционной политики страны. Новая мера будет действовать до 12 апреля.

