Памятник маршалу Жукову в Калужской области облили краской — это могла быть гендер-пати
Инцидент произошел в деревне Стрелковка.
Следственный комитет; 5-tv.ru
В Калужской области неизвестный облил краской Мемориальный комплекс. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации (СК РФ) по региону.
Уточняется, что в Жуковском районе, в деревне Стрелковка, неизвестный испортил синей краской Мемориальный комплекс «Родина Маршала Георгия Константиновича Жукова».
По данным издания «Абзац», распылить краску на мемориал могла семейная пара во время гендер-пати.
По факту нарушения было возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение мемориальных сооружений, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны».
Полиция устанавливает детали произошедшего, а также лицо, совершившее преступление.
Ранее в Москве арестовали бойца и тренера ММА Заура Исмаилова, который устроил спарринг с памятником ветеранам МЧС. По данным следствия, спортсмен, находясь на улице на Кременчугской улице, использовал мемориал в качестве тренажера.
Так называемый спарринг мужчина снял на видео, а затем разместил у себя на странице в соцсети. После того, как ролик завирусился в интернете, Исмаилова задержали.
