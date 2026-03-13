Женщина попыталась спровоцировать выкидыш у беременной с помощью лазаньи
Еду она передала через семью жертвы.
Фото: 5-tv.ru
Mirror: женщина попыталась спровоцировать выкидыш у беременной с помощью лазаньи
Жительницу США задержали по подозрению в попытке спровоцировать выкидыш у беременной путем добавления опасных препаратов в еду. Об этом сообщает Mirror.
По данным полиции, 36-летняя женщина действовала вместе с сообщником. Злоумышленники передали семье пострадавшей большую порцию лазаньи, в которую предварительно подмешали мощное обезболивающее.
Офис шерифа сообщил, что целью преступления было принудительное прерывание беременности одной из женщин, входивших в круг получателей «подарка».
Следователи смогли выйти на след подозреваемой после обнаружения переписки между ней и ее предполагаемым соучастником. В сообщениях детально обсуждался план отравления.
На данный момент злоумышленнице предъявлен целый ряд обвинений, включая нарушение правил обращения с подконтрольными веществами, попытку незаконного прерывания беременности, создание угрозы для жизни ребенка и введение вредных веществ взрослым и несовершеннолетним.
Обвиняемая находится под стражей, а сумма залога для ее освобождения установлена в размере 100 тысяч долларов.
Потенциальная жертва и ее ребенок сейчас находятся в безопасности. Полиция пока не уточняет, успела ли жертва употребить отравленную лазанью и родился ли младенец к текущему моменту.
Мотивы задержанной пока не раскрываются.
Этот случай напомнил о громком деле австралийки Эрин Паттерсон, которая убила родственников. Она приготовила им блюдо с ядовитыми грибами.
