Александру Лукашенко подарили беременную телочку

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Она должна принести потомство уже летом.

Александру Лукашенко подарили корову

Фото: president.gov.by/официальный сайт президента Белорусии

Лукашенко подарили беременную корову в ходе визита на завод

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову, которая летом должна принести потомство. Об этом сообщило белорусское агентство БелТА в Telegram-канале.

Подарок был преподнесен Лукашенко во время посещения завода по разведению крупного рогатого скота в Могилевской области. Белорусский лидер пообещал, что в президентском хозяйстве корова будет содержаться в хороших условиях.

«Я не переношу, когда животные гибнут. Особенно теленок. Я в деревне вырос. Дома у меня и овцы, и козы», — сказал Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

Также Лукашенко заявил, что если родится телочка, то она останется жить у него на ферме, а если бычок, то его вернут заводу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Свердловской области спасли осиротевших медвежат. Коробку с тремя детенышами подкинули к воротам приюта. Они появились на свет около месяца назад. Волонтеры считают, что их мать стала жертвой браконьеров. Без нее детеныши в дикой природе не выживут.

